Флери вышел в старте в 1004-й раз за карьеру и опередил Руа. У Луонго 1014 матчей с первых минут, у Бродера – 1251
Марк-Андре Флери вошел в топ-3 вратарей НХЛ по количеству выходов в старте.
40-летний канадец из «Миннесоты» с первых минут вышел на игру регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:6).
Это был 1004-й выход в стартовом составе для Флери. Он опередил Патрика Руа (1003).
На втором месте по этому показателю располагается Роберто Луонго (1014). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (1251 матч с первых минут).
Подробная статистика выступлений Марка-Андре, который провел 10 матчей в этом сезоне, отражая 89,7% бросков, – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба «Миннесоты»
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