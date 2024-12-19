Флери вышел в старте в 1004-й раз за карьеру и опередил Руа. У Луонго 1014 матчей с первых минут, у Бродера – 1251

Марк-Андре Флери вошел в топ-3 вратарей НХЛ по количеству выходов в старте.

40-летний канадец из «Миннесоты» с первых минут вышел на игру регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:6).

Это был 1004-й выход в стартовом составе для Флери . Он опередил Патрика Руа (1003).

На втором месте по этому показателю располагается Роберто Луонго (1014). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (1251 матч с первых минут).

Подробная статистика выступлений Марка-Андре, который провел 10 матчей в этом сезоне, отражая 89,7% бросков, – здесь .