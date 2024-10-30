Флери – 1-я звезда матча против «Пингвинс». Экс-вратарь команды сыграл в Питтсбурге за «Миннесоту» и отразил 26 из 29 бросков

Марк-Андре Флери признан первой звездой матча против «Питтсбурга».

«Миннесота » обыграла «Пингвинс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

39-летний голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери отразил 26 из 29 бросков и был назван первой звездой встречи.

Голкипер Марк-Андре Флери играл за «Пингвинс» с 2003 по 2017 год. С сезона-2021/22 он выступает за «Уайлд».