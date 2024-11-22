Флери вышел на 3-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей – 1030. Он отстает от Луонго на 14 игр, Бродер лидирует с 1266 матчами

Марк-Андре Флери вышел на третье место в истории НХЛ по матчам среди вратарей.

Голкипер «Миннесоты» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (5:3).

Этот матч стал 1030-м в карьере для 39-летнего канадца.

По количеству игр Флери обошел Патрика Руа и уступает лишь Роберто Луонго (1044) и Мартину Бродеру (1266).

Кроме того, Флери провел 1000-й матч в качестве стартового голкипера – это четвертый результат в истории НХЛ. Больше стартов только у Руа (1003), Луонго (1014) и Бродера (1251).

Также Флери одержал 500-ю победу в карьере без учета буллитов – это третий результат в НХЛ . Больше только у Руа (551) и Бродера (649).