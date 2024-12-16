Майоров о Ги Буше: «У «Авангарда» со Звягиным неудачный опыт, допустим, но подберите другого. Да что мы цепляемся за иностранцев! Дайте нашим отечественным работать»

Борис Майоров раскритиковал назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда».

Канадский тренер омского клуба был вынужден на время покинуть команду и улететь в Канаду. Специалист обследует ранее прооперированное колено, после чего вернется в Россию.

«А он не знал, что ему надо делать операцию на колене? Как так может быть вообще? Ради денег он приехал? Понятия не имею, но какая-то загадочно-некрасивая история.

Ну, даже не будем касаться игры «Авангарда », самое главное в том, что человека пригласили, он согласился, приехал и тут же уехал. Ему, что ли, город не понравился? Команда не понравилась, если он успел с ней познакомиться? В чем дело? Когда соглашался, надо было думать серьезно.

Здесь надо было командой заниматься в паузу, а завтра игры начинаются. Странный подход. Я впервые от тебя слышу, но это вообще удивительная история, просто удивительная.

С учетом того, что некоторые тренеры – футбольные, в том числе – сразу после того, как началась у нас СВО, покинули Россию и не хотят сюда ехать. Да что мы цепляемся за них!

Ну, неудачный опыт, допустим, со Звягиным , но подберите другого. Дайте возможность нашим отечественным работать. Почему у нас во главе угла стоит принцип «заграница нам поможет»?

Может ли это сказаться на «Авангарде»? Конечно. Могут и не попасть в плей-офф в итоге? Конечно. У меня шок по этому поводу (смеется). Он же знал, куда ехать.

Я хвалиться не хочу, но в свое время я ехал в Финляндию, знал, что команда [«Йокерит»] занимает последнее место с отрывом в 6 очков от предпоследнего. Последнее место вылетало в дивизион ниже.

Но я это все знал, я соглашался, значит, я на что-то рассчитывал, наверное. А тут абсолютно странная ситуация», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .