Майоров о Ги Буше: «У «Авангарда» со Звягиным неудачный опыт, допустим, но подберите другого. Да что мы цепляемся за иностранцев! Дайте нашим отечественным работать»
Канадский тренер омского клуба был вынужден на время покинуть команду и улететь в Канаду. Специалист обследует ранее прооперированное колено, после чего вернется в Россию.
«А он не знал, что ему надо делать операцию на колене? Как так может быть вообще? Ради денег он приехал? Понятия не имею, но какая-то загадочно-некрасивая история.
Ну, даже не будем касаться игры «Авангарда», самое главное в том, что человека пригласили, он согласился, приехал и тут же уехал. Ему, что ли, город не понравился? Команда не понравилась, если он успел с ней познакомиться? В чем дело? Когда соглашался, надо было думать серьезно.
Здесь надо было командой заниматься в паузу, а завтра игры начинаются. Странный подход. Я впервые от тебя слышу, но это вообще удивительная история, просто удивительная.
С учетом того, что некоторые тренеры – футбольные, в том числе – сразу после того, как началась у нас СВО, покинули Россию и не хотят сюда ехать. Да что мы цепляемся за них!
Ну, неудачный опыт, допустим, со Звягиным, но подберите другого. Дайте возможность нашим отечественным работать. Почему у нас во главе угла стоит принцип «заграница нам поможет»?
Может ли это сказаться на «Авангарде»? Конечно. Могут и не попасть в плей-офф в итоге? Конечно. У меня шок по этому поводу (смеется). Он же знал, куда ехать.
Я хвалиться не хочу, но в свое время я ехал в Финляндию, знал, что команда [«Йокерит»] занимает последнее место с отрывом в 6 очков от предпоследнего. Последнее место вылетало в дивизион ниже.
Но я это все знал, я соглашался, значит, я на что-то рассчитывал, наверное. А тут абсолютно странная ситуация», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
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