Пивцакин и экс-форвард «Динамо» Тарасов перешли в румынскую «Чиксереду». Оба хоккеиста играли во Франции в прошлом сезоне
Никита Пивцакин и Даниил Тарасов перешли в румынскую «Чиксереду».
33-летний Пивцакин в прошлом сезоне выступал за французский «Гренобль». В активе защитника 6 (1+5) очков за 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф.
В КХЛ он играл за «Авангард», ЦСКА и другие клубы. На его счету более 600 матчей в лиге. Пивцакин также является чемпионом мира среди молодежи 2011 года.
Тарасов в прошлом сезоне играл за французский «Шамони». В активе 33-летнего форварда 16 (8+8) баллов за 16 игр в регулярке и плей-офф.
Он выступал за московское «Динамо», «Ак Барс», «Куньлунь» и «Автомобилист» в КХЛ. У Тарасова 393 матча в лиге и 158 (88+70) баллов за результативность.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Чиксереды»
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