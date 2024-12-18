Пивцакин и экс-форвард «Динамо» Тарасов перешли в румынскую «Чиксереду». Оба хоккеиста играли во Франции в прошлом сезоне

Никита Пивцакин и Даниил Тарасов перешли в румынскую «Чиксереду».

33-летний Пивцакин в прошлом сезоне выступал за французский «Гренобль ». В активе защитника 6 (1+5) очков за 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф.

В КХЛ он играл за «Авангард », ЦСКА и другие клубы. На его счету более 600 матчей в лиге. Пивцакин также является чемпионом мира среди молодежи 2011 года.

Тарасов в прошлом сезоне играл за французский «Шамони». В активе 33-летнего форварда 16 (8+8) баллов за 16 игр в регулярке и плей-офф.

Он выступал за московское «Динамо », «Ак Барс», «Куньлунь» и «Автомобилист» в КХЛ. У Тарасова 393 матча в лиге и 158 (88+70) баллов за результативность.