«Сибирь» выменяла Рассказова из «Сочи» на денежную компенсацию. У 32-летнего форварда 3+3 в 24 матчах
«Сибирь» выменяла Кирилла Рассказова из «Сочи» на денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне 32-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в 24 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 10».
Всего в Фонбет чемпионате КХЛ Рассказов провел 470 игр и набрал 167 (77+90) баллов.
«Сибирь» занимает десятое место в Восточной конференции, «Сочи» – последний на Западе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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