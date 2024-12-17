«Сибирь» выменяла Рассказова из «Сочи» на денежную компенсацию. У 32-летнего форварда 3+3 в 24 матчах

«Сибирь» выменяла Кирилла Рассказова из «Сочи» на денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в 24 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 10».

Всего в Фонбет чемпионате КХЛ Рассказов провел 470 игр и набрал 167 (77+90) баллов.

«Сибирь » занимает десятое место в Восточной конференции, «Сочи » – последний на Западе.