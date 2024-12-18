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  • «Баффало» был разгромлен «Монреалем» (1:6) – 11-е поражение подряд. «Сэйбрс» опустились на последнее место на Востоке
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«Баффало» был разгромлен «Монреалем» (1:6) – 11-е поражение подряд. «Сэйбрс» опустились на последнее место на Востоке

«Баффало» был разгромлен «Монреалем» (1:6) – 11-е поражение подряд.

За счет этой победы «Канадиенс» (27 очков в 31 игре) ушли с последнего места в Восточной конференции – на нем теперь «Сэйбрс» (26 в 32). 

Серия из 11 поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) стала 3-й по продолжительности в истории «Баффало». 

В сезоне-2020/21 клуб повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04).

Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все – в основное время).

Отметим, что до введения серий буллитов у «Сэйбрс» было 2 безвыигрышные серии из 12 матчей – с учетом ничьих (1991/92, 2002/03).

Владелец «Баффало» Пегула встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд. Он поддержал руководство клуба и сказал, что больших обменов не будет (Daily Faceoff)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoБаффало
logoМонреаль
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