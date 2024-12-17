Владелец «Баффало» Пегула встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд. Он поддержал руководство клуба и сказал, что больших обменов не будет (Daily Faceoff)
Владелец «Баффало» встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд.
Терри Пегула, также являющийся владельцем клуба НФЛ «Баффало Биллс», специально приехал в Монреаль для встречи с игроками, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
«Сэйбрс» сыграют с «Канадиенс» в гостях 17 декабря (начало по московскому времени – 18 декабря в 03:00).
Сообщается, что Пегула сказал игрокам, что продолжает верить в команду. Он выразил поддержку генеральному менеджеру Кевину Адамсу и главному тренеру Линди Раффу, а также дал понять, что больших обменов не будет.
«Баффало» занимает 15-е место в Восточной конференции с 26 очками в 31 матче. Команда не выходит в плей-офф с 2011 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
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