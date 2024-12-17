Владелец «Баффало» Пегула встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд. Он поддержал руководство клуба и сказал, что больших обменов не будет (Daily Faceoff)

Владелец «Баффало» встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд.

Терри Пегула, также являющийся владельцем клуба НФЛ «Баффало Биллс», специально приехал в Монреаль для встречи с игроками, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Сэйбрс» сыграют с «Канадиенс» в гостях 17 декабря (начало по московскому времени – 18 декабря в 03:00).

Сообщается, что Пегула сказал игрокам, что продолжает верить в команду. Он выразил поддержку генеральному менеджеру Кевину Адамсу и главному тренеру Линди Раффу , а также дал понять, что больших обменов не будет.

«Баффало» занимает 15-е место в Восточной конференции с 26 очками в 31 матче. Команда не выходит в плей-офф с 2011 года.