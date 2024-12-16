«Баффало» в 4-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд. Антирекорд клуба и НХЛ – 18
«Баффало» в 4-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд.
«Сэйбрс» уступили «Торонто» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя по ходу матча вели со счетом 2:0 и 3:1.
Команда под руководством Линди Раффа набрала 26 очков в 31 игре и занимает 15-е место на Востоке, опережая лишь «Монреаль».
Серия поражений из 10 игр (включая и поражения за пределами основного времени) стала 4-й в истории клуба.
В сезоне-2020/21 «Баффало» повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04).
Также у клуба были серии из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все – в основное время) и 10 (2007/08).
Кроме того, до введения буллитов у клуба было еще 3 безвыигрышные серии из 10+ матчей (с учетом ничьих) – из 12 игр (1991/92, 2002/03) и 10 (1971/72).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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