Запасной вратарь «Локо» Мельничук получил 2 минуты штрафа, отбив шайбу, летевшую параллельно скамейке – арбитр объявил блокировку. СКА забил в большинстве и сравнял счет
Алексей Мельничук отбил шайбу, летевшую на скамейку, и получил 2 минуты штрафа.
«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В середине второго периода при счете 2:1 запасной голкипер ярославцев Алексей Мельничук получил штраф за то, что отбил шайбу, летящую над площадкой параллельно борту.
Судья объявил удаление за блокировку, Мельничук получил малый штраф. После чего СКА реализовал большинство и сравнял счет в матче.
Так СКА еще не получал большинство: запасного вратаря «Локо» удалили за сэйв на скамейке
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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