Исаев одержал 100-ю победу в КХЛ – в матче против СКА. Вратарь провел 169 игр за «Локомотив» – 23 на ноль

Даниил Исаев одержал 100-ю победу в КХЛ.

«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала 100-й по счету в КХЛ для вратаря ярославцев Даниила Исаева без учета выигрышей в сериях буллитов.

Всего за карьеру голкипер провел 169 матчей в КХЛ за «Локомотив», одержав 81 победу в регулярном чемпионате и 19 – в плей-офф.

В 23 матчах Исаев не пропустил ни разу. Подробная статистика 24-летнего вратаря «Локомотива » – здесь .