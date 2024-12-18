Исаев одержал 100-ю победу в КХЛ – в матче против СКА. Вратарь провел 169 игр за «Локомотив» – 23 на ноль
Даниил Исаев одержал 100-ю победу в КХЛ.
«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала 100-й по счету в КХЛ для вратаря ярославцев Даниила Исаева без учета выигрышей в сериях буллитов.
Всего за карьеру голкипер провел 169 матчей в КХЛ за «Локомотив», одержав 81 победу в регулярном чемпионате и 19 – в плей-офф.
В 23 матчах Исаев не пропустил ни разу. Подробная статистика 24-летнего вратаря «Локомотива» – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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