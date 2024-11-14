Артем Батрак: «У «Локомотива» нет слабых мест – не помню, чтобы кто-то так доминировал. Бесит, когда говорят про их скучную игру – 80 голов, больше лишь у СКА и «Торпедо»
«У «Локомотива» сейчас вообще нет слабых мест. Давно не помню, чтобы кто-то так доминировал в регулярном чемпионате, как сейчас «Локомотив».
В составе у Ярославля есть один из лучших вратарей лиги Даниил Исаев и лучший защитник-легионер Мартин Гернат. То, какую пользу он приносит команде – это что-то невероятное. Он берет шайбу, доставляет ее, куда надо, играет в большинстве, в обороне не ошибается. Гернат всегда там, где надо и делает то, что надо. Просто идеальный защитник.
Идем дальше. К примеру, команда теряет Георгия Иванова и Павла Красковского, может не выпустить Александра Радулова. Это трое ключевых игроков, двое их которых – центры.
Что делает в такой ситуации Игорь Никитин? Добавляет в состав молодых хоккеистов и обыгрывает вторую команду Запада! Это очень большое преимущество для «Локомотива» – даже без ключевых игроков команда не становится слабее.
И самое главное – «Локомотив» не играет скучно! Меня уже просто бесит, когда так говорят.
«Локомотив» забил уже 80 голов, на Западе больше только у СКА и «Торпедо». Даже «Спартак», который все считают атакующей командой, забил меньше!», – считает комментатор Артем Батрак.
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