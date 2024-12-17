СКА проиграл «Локомотиву» 3 из 4 матчей сезона
СКА проиграл «Локомотиву» 3 из 4 матчей в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга дома уступила ярославскому клубу со счетом 2:3.
Таким образом, СКА проиграл «Локомотиву» в 3 из 4 матчей в текущем сезоне КХЛ. До этого были поражения от команды Игоря Никитина – 0:2 и 2:3.
Петербургский клуб одержал победу в октябре, обыграв ярославцев на выезде в овертайме со счетом 4:3.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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