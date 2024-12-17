СКА проиграл «Локомотиву» 3 из 4 матчей сезона

СКА проиграл «Локомотиву» 3 из 4 матчей в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга дома уступила ярославскому клубу со счетом 2:3.

Таким образом, СКА проиграл «Локомотиву » в 3 из 4 матчей в текущем сезоне КХЛ . До этого были поражения от команды Игоря Никитина – 0:2 и 2:3.

Петербургский клуб одержал победу в октябре, обыграв ярославцев на выезде в овертайме со счетом 4:3.