  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «У СКА в обороне бардак. Команда дает результат, но какой? «Локомотив» и «Трактор» идут выше». Терещенко об игре клуба из Петербурга
12

«У СКА в обороне бардак. Команда дает результат, но какой? «Локомотив» и «Трактор» идут выше». Терещенко об игре клуба из Петербурга

Алексей Терещенко критически оценил игру СКА в обороне.

Команда обыграла «Барыс» (1:0) в последнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ перед перерывом. 

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг после игры сказал: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА. Наши вратари набирают обороты».

В текущем сезоне команда пропустила 92 шайбы в 34 играх (2,71 за игру). Меньше пропущенных шайб у 12 команд в лиге.  

«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат.

СКА дает результат, но вопрос какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже (на 5-м месте в Западной конференции – Спортс’‘). Вот вам и ответ», – сказал трехкратный чемпион мира. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoТрактор
logoРоман Ротенберг
logoАлексей Терещенко
logoСКА
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андрей Назаров: «Жду крупных обменов в КХЛ. У руководителей недружественных стран меняются тезисы. Мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
2 минуты назад
«Авангард» может заплатить до 250 млн рублей «Северстали» за Пилипенко и Аймурзина, а также отдать Яремчука («СЭ»)
2547 минут назад
Ротенберг о «СКА-Арене»: «У СКА было больше 70 замечаний технического характера: воздух, лед, борты. То, что важно для команды, чтобы она могла побеждать. Все эти вопросы были решены»
14сегодня, 07:20
Кожевников об «Авангарде»: «Обидно за однофамильца во главе клуба. Кто-то подкинул ему идею заменить полсостава, а потом пойти на поклон к канадцам и униженно ждать их целый месяц»
10сегодня, 06:35
Пойнт – 3-й игрок в истории «Тампы», набравший по 4+ очка в 2 матчах подряд. Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ с 18 голами в 21 игре
8сегодня, 06:20
Ротенберг про 1:0 с «Барысом»: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА. Наши вратари набирают обороты»
12сегодня, 06:00
Бьоркстранд с 2+2, Кучеров с 1+2 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с шатаутом – звезды дня в НХЛ
3сегодня, 05:50
Кожевников о Подконицки в «Авангарде»: «Цирк! Что же у нас за провинциальный менталитет, если в таком клубе ставим и.о. не местную легенду, а неизвестного словака!»
20сегодня, 04:50
Мичков дал автограф болельщику, когда уходил со льда после дисциплинарного штрафа в концовке матча с «Ютой»
15сегодня, 04:34Видео
Кузьменко против «Далласа»: 22-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 0 бросков и «минус 1» за 15:04. Он вернулся в состав «Калгари» после 2 игр в запасе
3сегодня, 04:22
Ко всем новостям
Последние новости
Николишин об обмене из «Авангарда»: «Нужно было играть в свою игру, брать на себя, а я пытался подстроиться под кого-то»
112 минут назад
Хайруллин о 5-м месте СКА на Западе: «Неприятно, мы всегда бьемся за 1-е место. Нужно улучшать игру и идти только вверх. У нас еще есть большой резерв»
35 минут назад
Рыбин о Шестеркине: «Он один из лучших вратарей. Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего игрока в НХЛ. Есть Сегин – он и близко на 10 млн не играет»
1сегодня, 07:05
Форвард «Авангарда» Маклауд прибыл в Омск: «Очень рад. Знаю, что здесь отличная организация и одни из лучших болельщиков в КХЛ»
4сегодня, 06:45
Сергачев против «Флайерс»: передача, 2 броска, 3 блока и «+2» за 27:04. У защитника «Юты» 18 очков в 27 играх
2сегодня, 05:35
Проворов против «Виннипега»: 10-е очко в сезоне и «+3» за 23:07. Травма, полученная в матче с «Ванкувером», не помешала ему сыграть
2сегодня, 05:20
«Колорадо» впервые в сезоне не пропустил – 4:0 с «Нью-Джерси». Уэджвуд отразил все 25 бросков – 2-я победа в 3-м матче за команду
1сегодня, 05:05
Форвард «Сиэтла» Райт забил в 3-м матче подряд. У 20-летнего игрока 6+3 в последних 8 играх в НХЛ
2сегодня, 03:15
Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 10+16 в 27 играх
1сегодня, 02:58
Ничушкин сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 10-е очко в сезоне
1сегодня, 02:46Видео