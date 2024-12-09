«У СКА в обороне бардак. Команда дает результат, но какой? «Локомотив» и «Трактор» идут выше». Терещенко об игре клуба из Петербурга

Алексей Терещенко критически оценил игру СКА в обороне.

Команда обыграла «Барыс» (1:0) в последнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ перед перерывом.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг после игры сказал: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА . Наши вратари набирают обороты».

В текущем сезоне команда пропустила 92 шайбы в 34 играх (2,71 за игру). Меньше пропущенных шайб у 12 команд в лиге.

«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат.

СКА дает результат, но вопрос какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже (на 5-м месте в Западной конференции – Спортс’‘). Вот вам и ответ», – сказал трехкратный чемпион мира.