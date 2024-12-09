«У СКА в обороне бардак. Команда дает результат, но какой? «Локомотив» и «Трактор» идут выше». Терещенко об игре клуба из Петербурга
Алексей Терещенко критически оценил игру СКА в обороне.
Команда обыграла «Барыс» (1:0) в последнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ перед перерывом.
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг после игры сказал: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА. Наши вратари набирают обороты».
В текущем сезоне команда пропустила 92 шайбы в 34 играх (2,71 за игру). Меньше пропущенных шайб у 12 команд в лиге.
«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат.
СКА дает результат, но вопрос какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже (на 5-м месте в Западной конференции – Спортс’‘). Вот вам и ответ», – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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