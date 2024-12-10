Роман Ротенберг: «СКА-Арена» – лучшая в мире, сборная обязана здесь играть. Работаем, чтобы СКА мог 17 декабря с «Локомотивом» провести тут матч»

Роман Ротенберг рассказал, когда СКА переедет на «СКА-Арену».

Стадион, вмещающий 21 500 зрителей, примет Кубок Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря. Первую половину сезона армейцы провели в Ледовом дворце.

«Хоккей – высокотехнологичный вид спорта. Здесь улучшили качество льда, дышится лучше. Поработаем еще над освещением, чтобы оно не слепило. Здесь еще очень много деталей, но мы благодарны «СКА-Арене » – очень многое улучшили.

Мы ведем совместную работу, чтобы СКА имел возможность уже с «Локомотивом» (17 декабря – Спортс’‘) играть здесь. Но это зависит от работы с экономическими вопросами и, самое главное, спортивными вопросами, которые мы обязаны решить.

Для сборной эта арена – лучшая в мире, она обязана здесь играть при полных трибунах. В четверг тут будет аншлаг», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг на открытой тренировке.

Ротенберг о «СКА-Арене»: «Смогут ли «Реал» и «Барса» играть в болоте? В техничный футбол – нет. Здесь изменили борта, лед, воздух – увидим хоккей лучшего качества»

Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?