Гендиректор «Динамо» об интересе к Голдобину: «Мы такого не слышали. Кто‑то выдает желаемое за действительное»

Гендиректор «Динамо» ответил на слухи об интересе к Николаю Голдобину.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда «Спартака » 25 (7+18) очков в 32 матчах. Сообщалось , что Голдобин может покинуть команду.

«Голдобин в «Динамо»? У нас такой информации не появлялось. Мы такого не слышали.

Кто‑то выдает желаемое за действительное», – сказал генеральный директор московского «Динамо » Сергей Сушко.