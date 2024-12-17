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Гендиректор «Динамо» об интересе к Голдобину: «Мы такого не слышали. Кто‑то выдает желаемое за действительное»

Гендиректор «Динамо» ответил на слухи об интересе к Николаю Голдобину.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда «Спартака» 25 (7+18) очков в 32 матчах. Сообщалось, что Голдобин может покинуть команду.

«Голдобин в «Динамо»? У нас такой информации не появлялось. Мы такого не слышали.

Кто‑то выдает желаемое за действительное», – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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