Шулак о 6-м месте «Адмирала» на Востоке: «Неплохой результат, но нужно улучшить детали. Важно набирать очки дома – соперники имеют дело с разницей во времени»

Либор Шулак оценил первую половину сезона у «Адмирала».

Клуб из Владивостока идет на шестом месте в Восточной конференции, набрав 39 очков в 36 матчах. На счету чешского защитника 19 (5+14) баллов за результативность в 36 играх.

– У нас неплохой результат в первой половине сезона. Но впереди еще много игр. Нужно сыграть еще лучше, улучшить детали. Здорово, что мы хорошо начали и набрали очки. Надеюсь, что мы продолжим так же работать.

– В чем разница между нынешним «Адмиралом» и прошлогодним?

– Не знаю, год назад я провел неполный сезон в команде. Один сезон может получиться хорошим, а следующий – плохим. И наоборот. Для нас очень важно сыграть дома хорошо.

Все команды, которые к нам приезжают, имеют дело с разницей во времени. Поэтому для нас очень важно набрать как можно больше очков в домашних играх, – сказал защитник «Адмирала » Либор Шулак .

Этот «Адмирал» еще интереснее, чем два года назад. Ярче атака и больше крутых игроков