Меркли перешел в «Авангард» из «Куньлуня» за 25 млн рублей. Защитник набрал 8 очков в 19 матчах сезона КХЛ
Райан Меркли перешел в «Авангард».
24-летний канадский защитник стал хоккеистом «Авангарда» в результате обмена с «Куньлунем».
Сделку подтвердили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.
По информации «Спорт-Экспресса», сумма компенсации составила 25 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне Райан Меркли провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «минус 5» и среднем игровом времени 18:32.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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