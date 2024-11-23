Меркли перешел в «Авангард» из «Куньлуня» за 25 млн рублей. Защитник набрал 8 очков в 19 матчах сезона КХЛ

Райан Меркли перешел в «Авангард».

24-летний канадский защитник стал хоккеистом «Авангарда » в результате обмена с «Куньлунем ».

Сделку подтвердили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

По информации «Спорт-Экспресса», сумма компенсации составила 25 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Райан Меркли провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «минус 5» и среднем игровом времени 18:32.