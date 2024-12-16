  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов на вопрос о лучшем спортсмене года: «Назову Овечкина и Бобровского. На следующий год ожиданий никаких»
2

Фетисов на вопрос о лучшем спортсмене года: «Назову Овечкина и Бобровского. На следующий год ожиданий никаких»

Вячеслав Фетисов назвал лучших спортсменов 2024 года.

«В этом году мне ничего не запомнилось. Лучший спортсмен года? Назову Овечкина и Бобровского.

Разочарования? Я не разочаровываюсь. На следующий год ожиданий тоже никаких нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Голкипер Сергей Бобровский является обладателем Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 868 шайбами близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoВячеслав Фетисов
logoВашингтон
logoСергей Бобровский
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoФлорида
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»
212 декабря, 15:13
Дмитрий Губерниев: «Овечкин и Малкин – очевидные варианты на включение в Зал славы из россиян после Дацюка. Возможно, и Бобровский попадет туда»
239 ноября, 09:24
Все внимание на «Эдмонтон», «Даллас» и Мичкова. Топ-блогеры Трибуны раздали номинации НХЛ-2024/25
2610 октября, 07:30Трибуна
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Майоров о Ги Буше: «У «Авангарда» со Звягиным неудачный опыт, допустим, но подберите другого. Да что мы цепляемся за иностранцев! Дайте нашим отечественным работать»
19сегодня, 16:26
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Флорида» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Ванкувером»
16сегодня, 16:11
Быков о СКА: «Вектор – омоложение состава. Руководство хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольшом числе иностранцев. Клуб создал вертикальную структуру со школой»
11сегодня, 15:54
Плющев о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В КХЛ иногда судят странно, зависит от квалификации арбитра. Наказывать надо по правилам»
3сегодня, 15:41
«Мечты играются» с OLIMPBET: букмекер начал серию вдохновляющих интервью с хоккеистами
сегодня, 15:00Реклама
Кинэн об Овечкине и Джеймсе: «Суперлюди с уникальной генетикой. Леброн тратит миллионы на поддержание здоровья – нельзя избежать старения, но можно его замедлить»
4сегодня, 14:45
Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»
17сегодня, 14:11
«Авангард» подписал контракт с Чайкой на 2 года. 22-летний защитник провел два сезона в АХЛ
19сегодня, 13:47
Майоров о КПК: «Турнир показал, что Россия, Беларусь и Казахстан сильнее легионеров, которые выступают в КХЛ. «СКА-Арена» просто обалденная, уникальное сооружение»
12сегодня, 13:33
Кинэн об Овечкине: «В Северной Америке все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Александра и не обращают внимания, что он русский»
15сегодня, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Набоков о «Металлурге»: «После паузы дела пойдут в гору, надеюсь. Ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова в бой»
29 минут назад
Пашнин может перейти в «Нефтехимик» бесплатно. У 35-летнего защитника 8 очков в 20 играх за СКА в прошлом сезоне
146 минут назад
Кузьмин о Демидове: «У него многому можно научиться, хотя ему всего 19 лет. Ваня сам решит, как будет складываться его карьера, но у него точно светлое будущее»
сегодня, 16:51
Аймурзин о Козыреве: «Сильный специалист, классный человек и тренер. Рад играть в «Северстали» под его руководством»
сегодня, 16:41
Кожевников о КПК: «Интереснее смотреть на иностранцев, чем на сборную ВХЛ. Ребята бы сражались, но могло быть много травм, зачем это надо?»
сегодня, 16:06
Мостовой о сборной мира на КПК: «Это лучше, чем игры с Кубой или Брунеем. Но с мотивацией были проблемы, приехали не играть, а подружить, посмеяться»
5сегодня, 15:29
Худобин про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Заслужил. Он стабилен последние 6‑7 лет, статистика показывает. Потолок зарплат растет»
1сегодня, 15:12
Пашков о КПК: «Есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам по качеству игры. Мы столкнемся с серьезной конкуренцией на международной арене – надо быть готовыми»
6сегодня, 14:58
Паник получит 15 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)
1сегодня, 14:25
Джиошвили о работе с Ротенбергом на КПК: «Только положительные впечатления. Команда стремилась побеждать и достигла результата»
4сегодня, 13:13
Рекомендуем