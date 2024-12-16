Фетисов на вопрос о лучшем спортсмене года: «Назову Овечкина и Бобровского. На следующий год ожиданий никаких»
Вячеслав Фетисов назвал лучших спортсменов 2024 года.
«В этом году мне ничего не запомнилось. Лучший спортсмен года? Назову Овечкина и Бобровского.
Разочарования? Я не разочаровываюсь. На следующий год ожиданий тоже никаких нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Голкипер Сергей Бобровский является обладателем Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды».
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 868 шайбами близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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