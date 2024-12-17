Конюшков о Ларионове: «Гений и профессор, работать с ним – одно удовольствие. Приятно видеть, как он растет вместе с командой»

Богдан Конюшков поделился мнением о работе с Игорем Ларионовым.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ «Торпедо » идет на восьмом месте в Западной конференции.

– Ларионов третий год работает в «Торпедо» – и все бок о бок с вами. В чем он изменился как тренер?

– Когда он только возглавил коллектив, всех нас захлестнула буря эмоций. Вы даже себе не представляете, сколько нового привнес человек. Абсолютно иной подход.

Фактически Игорь Николаевич позволил нам ошибаться на льду. Для него самым важным было раскрепостить нас, сделать так, чтобы мы демонстрировали максимум собственных возможностей.

Приятно видеть, как Ларионов растет вместе с командой. На третий год пришли опытные исполнители, которым не составило труда встроиться в систему «Торпедо».

Резюмирую: надо находиться внутри коллектива, чтобы понимать, какой прогресс мы совершили. А так понятно, что Игорь Николаевич – гений и профессор. Работать с ним – одно удовольствие, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков .

Защитник «Торпедо» Конюшков: «Общался с психологом – обычная тренировка, только ментального плана. Понял, как действовать, когда охватывает тревога»