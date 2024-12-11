Конюшков о тренировке «России 25»: «Другая система, другой подход. Новые упражнения узнал. Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону»

Богдан Конюшков рассказал об условиях в сборной «России 25».

Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».

«Все круто, создали шикарные условия, проживание, питание, арена прекрасная. С удовольствием приехал. Надеюсь, так же с удовольствием проведем турнир.

Вчера была долгая интенсивная тренировка. Какие-то новые упражнения для себя узнал. Другая система, другой подход – все равно что-то новое. Не сказать, что какие-то элементы новые, но упражнения всегда интересные.

Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону.

Все будут смотреть. Будем стараться показывать, что мы достойны быть здесь», – передает слова защитника «России 25» и «Торпедо » Богдана Конюшкова корреспондент Спортс” Александр Плеханов.