Конюшков о тренировке «России 25»: «Другая система, другой подход. Новые упражнения узнал. Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону»
Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».
«Все круто, создали шикарные условия, проживание, питание, арена прекрасная. С удовольствием приехал. Надеюсь, так же с удовольствием проведем турнир.
Вчера была долгая интенсивная тренировка. Какие-то новые упражнения для себя узнал. Другая система, другой подход – все равно что-то новое. Не сказать, что какие-то элементы новые, но упражнения всегда интересные.
Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону.
Все будут смотреть. Будем стараться показывать, что мы достойны быть здесь», – передает слова защитника «России 25» и «Торпедо» Богдана Конюшкова корреспондент Спортс” Александр Плеханов.
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