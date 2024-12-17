  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Торпедо» Конюшков: «Общался с психологом – обычная тренировка, только ментального плана. Понял, как действовать, когда охватывает тревога»
0

Защитник «Торпедо» Конюшков: «Общался с психологом – обычная тренировка, только ментального плана. Понял, как действовать, когда охватывает тревога»

Богдан Конюшков рассказал об опыте работы с психологом.

21-летний защитник «Торпедо» провел 34 матча в этом сезоне и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 3».

– В одном из интервью вы признались, что летом много работали над ментальной составляющей. Как именно?

– Общался с психологом. Всех деталей, понятно, выдать не могу. Я и сейчас не забросил консультации. К такой помощи следует относиться как к обычной тренировке, только ментального плана.

– Вы говорили, что в итоге справились с тревогой. Раньше она мешала?

– Знаете, в жизни и карьере ты попадаешь в разные ситуации и не всегда полностью сконцентрирован на хоккее. Порой возникают некие отвлекающие факторы.

Я еще совсем молодой пацан, пусть и выступаю в КХЛ третий сезон, и меня этому никто не учил. Приходилось разбираться самостоятельно. Но потом обратился за помощью. И когда специалист растолковал суть проблемы, понял, как действовать в те моменты, когда охватывает тревога или неуверенность. Теперь с таким сталкиваюсь куда реже.

Плюс всегда можно пообщаться с более старшими партнерами или с Ларионовым, который постоянно открыт для диалога. Если имеются какие-то сложности в семье или на льду, он всегда поможет и даст совет.

У нас все парни открытые и готовые делиться опытом, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

В «Торпедо» весь сезон не платят премии игрокам и тренерам. Задержек зарплаты нет (Алексей Шевченко)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RT
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
психология
logoКХЛ
logoЗдоровье
logoБогдан Конюшков
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Берлев об уходе из «Торпедо»: «К сожалению или к счастью, даже не успел проявить себя. Все мои мысли сейчас с «Сибирью». Та страница для меня перевернута»
112 декабря, 06:59
Конюшков о тренировке «России 25»: «Другая система, другой подход. Новые упражнения узнал. Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону»
1711 декабря, 11:47
КХЛ не отменит рукопожатия после матчей регулярки: «Наш спорт тем и отличается, что игроки могут подраться, но после они по‑мужски жмут руки»
199 декабря, 13:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Амур» принимает «Адмирал», «Авангард» сыграет с «Сибирью», ЦСКА встретится с «Куньлунем», СКА против «Локомотива»
3521 минуту назадLive
Жамнов о слухах про обмен Голдобина: «Недоброжелатели пишут, возможно. Не рассматривали ничего такого – в «Спартаке» знали, что у него есть проблема второго сезона»
38 минут назад
В «Торпедо» весь сезон не платят премии игрокам и тренерам. Задержек зарплаты нет (Алексей Шевченко)
653 минуты назад
Пелино о России: «Все нравится – люди, культура, хоккей, наслаждаюсь каждой минутой. Возможность услышать российский гимн на КПК была для меня особенной»
сегодня, 08:14
Шевченко о «Ладе»: «Только что Подъяпольский продан в «Динамо», новый губернатор решил прибить клуб? Обещал одно, а в итоге что? Зачем врать было»
14сегодня, 07:50
Читатели Спортса’’ коллекционируют хоккейные карточки. Как и зачем?
сегодня, 07:00Спецпроект
Подколзин подрался с Гриром в матче «Эдмонтона» и «Флориды». Это их 2-я драка в НХЛ
6сегодня, 07:00Видео
Драйзайтль делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 47 очками против 50 у лидера – Маккиннона. Макдэвид делит 6-е место с 44 баллами
5сегодня, 06:40
Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». Он лишил Демко шатаута на 60-й минуте
4сегодня, 06:15Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Далласу» в гостях, «Флорида» обыграла «Эдмонтон», «Колорадо» уступил «Ванкуверу»
213сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Сибирь» выменяла Рассказова из «Сочи» на денежную компенсацию. У 32-летнего форварда 3+3 в 24 матчах
через 5 минут
Симашев о «Юте»: «Ездил туда летом, условия – уже одни из самых лучших в НХЛ. Владелец из НБА, это совсем другие деньги. Показалось, что там классно»
сегодня, 07:58
Верхэге с победным голом в матче с «Эдмонтоном», Хинтц с дублем и Шервуд с хет-триком – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 07:30
Пелино о сборной мира КХЛ на КПК: «Мы надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. Из этого сложно слепить хорошую команду, когда нет общности, единства»
2сегодня, 07:15
Форвард «Ванкувера» Шервуд сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо» – забил в равных, в меньшинстве и в пустые ворота. Кифер – лидер лиги по хитам (182 в 30 играх)
7сегодня, 06:25
Дрегер о Какко: «В «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно. Когда он выступает за свою страну, это совсем другой игрок. Просто зверь»
4сегодня, 05:45
Драйзайтль – игрок недели в «Эдмонтоне». Форвард набрал 3+6 в 3 матчах и делит с Капризовым лидерство в гонке снайперов НХЛ
1вчера, 21:55
Елесин на вопрос о целях «Локомотива»: «Сами как думаете? Мысли не о Кубке Континента. Мы не мечтаем, мы хотим титул»
2вчера, 21:34
Маркус Петтерссон выбыл минимум на неделю из-за травмы. Он лидирует в «Питтсбурге» по числу блоков (56)
вчера, 21:22
Егор Сидоров – игрок недели в АХЛ. 20-летний форвард «Анахайма», выступающий за «Сан-Диего», набрал 3+3 в 2 матчах
1вчера, 21:02
Рекомендуем