Защитник «Торпедо» Конюшков: «Общался с психологом – обычная тренировка, только ментального плана. Понял, как действовать, когда охватывает тревога»

Богдан Конюшков рассказал об опыте работы с психологом.

21-летний защитник «Торпедо » провел 34 матча в этом сезоне и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 3».

– В одном из интервью вы признались, что летом много работали над ментальной составляющей. Как именно?

– Общался с психологом. Всех деталей, понятно, выдать не могу. Я и сейчас не забросил консультации. К такой помощи следует относиться как к обычной тренировке, только ментального плана.

– Вы говорили, что в итоге справились с тревогой. Раньше она мешала?

– Знаете, в жизни и карьере ты попадаешь в разные ситуации и не всегда полностью сконцентрирован на хоккее. Порой возникают некие отвлекающие факторы.

Я еще совсем молодой пацан, пусть и выступаю в КХЛ третий сезон, и меня этому никто не учил. Приходилось разбираться самостоятельно. Но потом обратился за помощью. И когда специалист растолковал суть проблемы, понял, как действовать в те моменты, когда охватывает тревога или неуверенность. Теперь с таким сталкиваюсь куда реже.

Плюс всегда можно пообщаться с более старшими партнерами или с Ларионовым , который постоянно открыт для диалога. Если имеются какие-то сложности в семье или на льду, он всегда поможет и даст совет.

У нас все парни открытые и готовые делиться опытом, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков .

В «Торпедо» весь сезон не платят премии игрокам и тренерам. Задержек зарплаты нет (Алексей Шевченко)