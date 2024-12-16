Кожевников о КПК: «Интереснее смотреть на иностранцев, чем на сборную ВХЛ. Ребята бы сражались, но могло быть много травм, зачем это надо?»

Александр Кожевников оценил соперников «России 25» на Кубке Первого канала.

«Интереснее смотреть на иностранцев, чем на сборную лучших игроков Всероссийской хоккейной лиги. Да, ребята из ВХЛ бились бы, сражались, но могло бы быть много травм, зачем это надо?

Был интересный турнир, но до международного статуса не дотягивает. Побились с Беларусью, Казахстаном , все прошло хорошо. Очень много болельщиков посетили игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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