Генеральный менеджер «Баффало» обвинил отсутствие пальм в неудачах клуба.

Команда проиграла шесть матчей подряд и идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Сейбрс» не выходят в плей-офф 13 сезонов подряд.

«Мы сейчас не город назначения, куда приезжают ключевые свободные агенты. И я не думаю, что при таком раскладе можно построить стабильного чемпиона.

Для меня все очень просто – нужно стать командой, которая постоянно играет в плей-офф. Попав в плей-офф, вы получаете шанс выиграть Кубок Стэнли .

У нас нью-йоркские налоги и нет пальм. Это реальность, с которой приходится иметь дело. В этой лиге много игроков, и нам нужно заслужить их уважение.

Я верю в игроков и в тренерский штаб. Находимся ли мы сейчас там, где хотим быть? Нет.

Мы продолжим рассматривать все возможные сценарии усиления нашей команды, но я собираюсь воевать вместе с этими ребятами», – сказал генеральный менеджер «Баффало » Кевин Адамс .