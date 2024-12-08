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  • Генменеджер «Баффало»: «У нас нью-йоркские налоги и нет пальм – не тот город, куда приезжают свободные агенты. Не думаю, что так можно построить стабильного чемпиона»
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Генменеджер «Баффало»: «У нас нью-йоркские налоги и нет пальм – не тот город, куда приезжают свободные агенты. Не думаю, что так можно построить стабильного чемпиона»

Генеральный менеджер «Баффало» обвинил отсутствие пальм в неудачах клуба.

Команда проиграла шесть матчей подряд и идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Сейбрс» не выходят в плей-офф 13 сезонов подряд.

«Мы сейчас не город назначения, куда приезжают ключевые свободные агенты. И я не думаю, что при таком раскладе можно построить стабильного чемпиона.

Для меня все очень просто – нужно стать командой, которая постоянно играет в плей-офф. Попав в плей-офф, вы получаете шанс выиграть Кубок Стэнли.

У нас нью-йоркские налоги и нет пальм. Это реальность, с которой приходится иметь дело. В этой лиге много игроков, и нам нужно заслужить их уважение.

Я верю в игроков и в тренерский штаб. Находимся ли мы сейчас там, где хотим быть? Нет.

Мы продолжим рассматривать все возможные сценарии усиления нашей команды, но я собираюсь воевать вместе с этими ребятами», – сказал генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoКевин Адамс
logoБаффало
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
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