Елесин о «России 25» и КПК: «Отличная возможность выступить за нашу страну, защитить герб, порадовать болельщиков»
Александр Елесин оценил победу «России 25» над сборной Беларуси (4:3 ОТ).
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла белорусов в матче Кубка Первого канала.
«В матче против сборной Беларуси хорошие моменты были со стороны обеих команд. В целом можно отметить быстрый хоккей. Сегодня удача оказалась на нашей стороне.
Да, соперник забросил три шайбы чуть больше чем за минуту. Где-то мы потеряли концентрацию в этом эпизоде, но важно то, что довели игру до победы.
Если в целом говорить о Кубке Первого канала и матчах за сборную России, то это отличная возможность для каждого из нас получить игровую практику во время декабрьской паузы и выступить за нашу страну, защитить герб и порадовать болельщиков, которые очень хорошо поддерживают нас», – сказал защитник «Локомотива» и «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ФХР
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