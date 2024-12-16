Пресс о победе «России 25» на КПК: «Хорошая команда. Они несколько дней готовились к турниру, неудивительно, что так выступили»

Робин Пресс высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.

Команда под руководством Романа Ротенберга заняла первое место на турнире, обыграв сборную мира КХЛ (4:1), команду Беларуси (4:3 ОТ) и сборную Казахстана (3:1).

«Хорошая команда, я не был удивлен их уровнем. У России был хороший состав, и они несколько дней готовились к турниру.

Неудивительно, что они так выступили», – сказал защитник «Металлурга » и сборной мира КХЛ Робин Пресс.