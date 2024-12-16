Драйзайтль, Маккиннон и Улльмарк – звезды недели в НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 3+6 в 3 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк , который одержал три победы в трех матчах, отразив 88 из 91 броска.

Второй звездой признан нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон , на счету которого 9 (4+5) очков в трех матчах.

Первой звездой назван форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль , который набрал 9 (3+6) очков в трех матчах.

Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, отрыв от Рантанена и Кучерова – 4 балла

Капризов с 22 голами делит с Драйзайтлем лидерство в гонке снайперов НХЛ. Кирилл сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой