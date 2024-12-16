Драйзайтль, Маккиннон и Улльмарк – звезды недели в НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 3+6 в 3 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, который одержал три победы в трех матчах, отразив 88 из 91 броска.
Второй звездой признан нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, на счету которого 9 (4+5) очков в трех матчах.
Первой звездой назван форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал 9 (3+6) очков в трех матчах.
Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, отрыв от Рантанена и Кучерова – 4 балла
Капризов с 22 голами делит с Драйзайтлем лидерство в гонке снайперов НХЛ. Кирилл сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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