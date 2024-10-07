Макдэвид занял 1-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Маккиннон – 2-й, Шестеркин – 6-й, Кучеров – 7-й
Коннор Макдэвид назван лучшим действующим хоккеистом НХЛ по версии NHL Network.
Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.
Сегодня был опубликован список игроков, занявших места с 1-го по 10-е.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
4. Кэйл Макар («Колорадо»)
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
7. Никита Кучеров («Тампа»)
8. Александр Барков («Флорида»)
9. Мэттью Ткачак («Флорида»)
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
Панарин занял 15-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Кросби – 11-й, Хедман – 12-й, Рантанен – 13-й
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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