Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й
Кирилл Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score.
Награда вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Канадский спортивный сайт составил рейтинг главных фаворитов на завоевание этого приза по итогам сезона-2024/25.
1. Кирилл Капризов («Миннесота»);
2. Сэм Райнхарт («Флорида»);
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Score
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