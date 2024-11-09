Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й

Кирилл Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score.

Награда вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ . Канадский спортивный сайт составил рейтинг главных фаворитов на завоевание этого приза по итогам сезона-2024/25.

1. Кирилл Капризов («Миннесота »);

2. Сэм Райнхарт («Флорида»);

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй »);

4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).