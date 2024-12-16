Пашков о сборной мира на КПК: «Азарта и стремления побеждать не увидел. Для иностранцев нужны стимулы, чтобы они показали товар лицом, а не просто отбывали номер»
Александр Пашков оценил игру сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.
Сборная легионеров заняла третье место на турнире, одержав 1 победу в 3 матчах – над командой Казахстана (3:1).
«Насколько представляю, участие этой команды было экспромтом, причем скоропалительным, перед самым началом турнира. Все же надо было анонсировать заранее и сделать так, чтобы хоккеисты были готовы.
В будущем идея имеет перспективу, но необходимо продумать стимулы для иностранцев. Чтобы они показали товар лицом, а не просто отбывали номер.
Конечно, такого не было на Кубке Первого канала, но в то же время азарта и стремления побеждать в их действиях не увидел», – заявил олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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