Аймурзин про слухи о возможном обмене: «Иногда мама шутит: «В Омск уже едем или нет?» Со мной никто не связывался. Рад играть в «Северстали»
Данил Аймурзин прокомментировал слухи о своем возможном обмене.
Ранее сообщалось, что «Авангард» интересуется игроком «Северстали».
– Об этом я узнаю из интернета. Иногда мама в WhatsApp скидывает: «В Омск уже едем или нет?» Шутит, понятное дело.
Со мной напрямую никто не связывался.
– В «Северстали» говорят, что не будут продавать вас с Кириллом Пилипенко ни за какие деньги. Приятно, что вами в клубе так дорожат?
– Приятно. Рад играть в команде и показывать хороший хоккей, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
«Северсталь» отказалась продавать Аймурзина и Пилипенко в «Авангард» (Артур Хайруллин)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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