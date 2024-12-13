Аймурзин про слухи о возможном обмене: «Иногда мама шутит: «В Омск уже едем или нет?» Со мной никто не связывался. Рад играть в «Северстали»

Данил Аймурзин прокомментировал слухи о своем возможном обмене.

Ранее сообщалось , что «Авангард» интересуется игроком «Северстали».

– Об этом я узнаю из интернета. Иногда мама в WhatsApp скидывает: «В Омск уже едем или нет?» Шутит, понятное дело.

Со мной напрямую никто не связывался.

– В «Северстали» говорят, что не будут продавать вас с Кириллом Пилипенко ни за какие деньги. Приятно, что вами в клубе так дорожат?

– Приятно. Рад играть в команде и показывать хороший хоккей, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .

«Северсталь» отказалась продавать Аймурзина и Пилипенко в «Авангард» (Артур Хайруллин)