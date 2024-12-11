Аймурзин о Кузнецове в «России 25»: «Он отвечает за настроение! Очень классный и позитивный парень. Я счастлив, что оказался с ним в одной команде»

Данил Аймурзин счастлив, что сыграет с Евгением Кузнецовым за «Россию 25».

– Сейчас идет сезон, так что физическая форма у всех хорошая. В команде собрались очень классные игроки, поэтому я уверен, что мы покажем хороший хоккей.

– Вы впервые оказались в одной команде с Кузнецовым. Какую роль Евгений играет в коллективе?

– Кузнецов отвечает за настроение! Он очень классный и позитивный парень. Я счастлив, что познакомился с Евгением и оказался с ним в одной команде. Все очень классно.

– В первый же день турнира будете играть со сборной мира КХЛ. Как оцените идею создания такой сборной, состоящей только из легионеров?

– Уже не первый год наши легионеры показывают очень хороший уровень и занимают лидирующие позиции в каждой команде.

Будет очень классно посмотреть на то, как мы будем играть против самых топовых легионеров КХЛ , – сказал форвард «Северстали » Данил Аймурзин .

Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала