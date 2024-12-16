Бердин и Маклауд – в составе «Авангарда» на выездную серию. Заседа и Грант не вошли в список

Михаил Бердин вошел в состав «Авангарда» на выездную серию.

Голкипер подписал с омским клубом контракт в межсезонье, но из-за травмы не провел за него ни одного матча.

Также в списке канадский новичок «Авангарда » Майкл Маклауд . Отметим, что Матвей Заседа и Алекс Грант не попали в состав.

Команда проведет четыре гостевых матча: с «Сибирью» (17 декабря), «Нефтехимиком» (19 декабря), «Ладой» (21 декабря) и «Металлургом» (23 декабря).

Изображение: t.me/omskiyavangard

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