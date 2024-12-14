«Авангард» снизил оклад Коледова с 60 до 45 млн рублей за сезон по новому контракту (Metaratings)
«Авангард» снизил оклад Павла Коледова с 60 до 45 миллионов рублей за сезон.
Ранее сообщалось, что омский клуб переподписал соглашение с 30-летним защитником.
По данным Metaratings, Коледов после переподписания контракта с «Авангардом» будет получать 45 млн рублей за сезон.
Ранее защитник зарабатывал 60 млн. Срок нового контракта не изменился – до 2026 года.
Коледов набрал 6 (1+5) очков при полезности «-6» в 32 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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