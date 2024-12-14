«Авангард» снизил оклад Коледова с 60 до 45 млн рублей за сезон по новому контракту (Metaratings)

«Авангард» снизил оклад Павла Коледова с 60 до 45 миллионов рублей за сезон.

Ранее сообщалось , что омский клуб переподписал соглашение с 30-летним защитником. По данным Metaratings, Коледов после переподписания контракта с «Авангардом » будет получать 45 млн рублей за сезон. Ранее защитник зарабатывал 60 млн. Срок нового контракта не изменился – до 2026 года. Коледов набрал 6 (1+5) очков при полезности «-6» в 32 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.