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Вайсфельд об игре «России 25» и легионеров КХЛ: «Какая там игра? Ребят собрали отдохнуть. К Кожевникову такие вопросы»

Леонид Вайсфельд высказался о старте Кубка Первого канала в Петербурге.

В первом матче «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ со счетом 4:1.

– Какие впечатления от старта Кубка Первого канала?

– Ха-ха, какие впечатления? Я только одну игру видел.

– Как вам игра сборных России и легионеров КХЛ?

– Блин, ну ты понимаешь, что к Кожевникову такие вопросы. Какая там игра? Ну, собрали этих ребят отдохнуть.

– В сборную России вызвали 17 игроков СКА. Оправдано ли такое решение тренерского штаба? Все-таки команда не является сейчас лидером конференции.

– Это такие вопросы, на которые ответы находятся на поверхности. Даже не знаю, что сказать, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКубок Первого канала
logoСКА
logoЛеонид Вайсфельд
сборная России U25
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
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