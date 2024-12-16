Симашев о «СКА-Арене»: «Круто, что именно у нас в России самый большой хоккейный стадион в мире. Единственный минус арены – она чересчур большая»

Дмитрий Симашев считает, что «СКА-Арена» слишком большая.

19-летний защитник «Локомотива » принял участие в Кубке Первого канала, проходившем в Санкт-Петербурге.

– Что скажете об атмосфере «СКА Арены»?

– Это действительно очень крутая арена. Круто, что именно у нас в России построили самый большой хоккейный стадион в мире.

Тут крутой лед, у нас в раздевалке есть все необходимое. Думаю, что единственный минус «СКА Арены» – это то, что она чересчур большая.

– Рады, что вернетесь сюда 17 декабря, но уже в составе «Локомотива»?

– Да. Мы с парнями будем ждать команду здесь, в Санкт-Петербурге, – сказал Симашев .