Симашев о «СКА-Арене»: «Круто, что именно у нас в России самый большой хоккейный стадион в мире. Единственный минус арены – она чересчур большая»
Дмитрий Симашев считает, что «СКА-Арена» слишком большая.
19-летний защитник «Локомотива» принял участие в Кубке Первого канала, проходившем в Санкт-Петербурге.
– Что скажете об атмосфере «СКА Арены»?
– Это действительно очень крутая арена. Круто, что именно у нас в России построили самый большой хоккейный стадион в мире.
Тут крутой лед, у нас в раздевалке есть все необходимое. Думаю, что единственный минус «СКА Арены» – это то, что она чересчур большая.
– Рады, что вернетесь сюда 17 декабря, но уже в составе «Локомотива»?
– Да. Мы с парнями будем ждать команду здесь, в Санкт-Петербурге, – сказал Симашев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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