«Баффало» проиграл 6 матчей подряд и идет на 14-м месте на Востоке. Отставание от зоны плей-офф – 3 очка

«Баффало» проиграл 6 матчей подряд и идет на 14-м месте на Востоке.

«Сэйбрс» уступили «Юте» (2:5) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

У команды под руководством Линди Раффа 25 очков в 27 играх, она идет на 14-м месте в Восточной конференции, опережая только «Детройт» и «Монреаль».

«Баффало » отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка. В последний раз клуб принимал участие в розыгрыше Кубка Стэнли в 2011 году.