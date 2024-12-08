«Баффало» проиграл 6 матчей подряд и идет на 14-м месте на Востоке. Отставание от зоны плей-офф – 3 очка
«Баффало» проиграл 6 матчей подряд и идет на 14-м месте на Востоке.
«Сэйбрс» уступили «Юте» (2:5) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
У команды под руководством Линди Раффа 25 очков в 27 играх, она идет на 14-м месте в Восточной конференции, опережая только «Детройт» и «Монреаль».
«Баффало» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка. В последний раз клуб принимал участие в розыгрыше Кубка Стэнли в 2011 году.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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