«Баффало» проиграл 9 матчей подряд – 7-я из худших серий без побед в истории клуба. «Сэйбрс» идут на 15-м месте на Востоке
«Баффало» проиграл 9 матчей подряд.
«Сэйбрс» проиграли «Вашингтону» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Линди Раффа набрала 26 очков в 30 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая лишь «Монреаль».
Серия без побед из 9 игр (6 поражений в основное время и 3 за его пределами) – 7-я по продолжительности в истории клуба. Антирекорд был установлен в сезоне-2020/21 (18 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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