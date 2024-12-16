Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой». У него 12+6 в 31 игре
Павел Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой» (3:2).
Форвард «Вегаса» отличился на 44-й минуте, ассистировав Виктору Олофссону.
Россиянин прервал серию без очков из 6 игр, набрав 18-й (12+6) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 31 матч.
Сегодня за 14:30 у Дорофеева 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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