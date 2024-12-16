Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой». У него 12+6 в 31 игре

Павел Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой» (3:2).

Форвард «Вегаса » отличился на 44-й минуте, ассистировав Виктору Олофссону.

Россиянин прервал серию без очков из 6 игр, набрав 18-й (12+6) балл в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 31 матч.

Сегодня за 14:30 у Дорофеева 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».