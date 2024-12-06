Бучневич забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 16 очков в 25 играх
Павел Бучневич забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».
Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:3 ОТ).
На счету 29-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 25 играх в сезоне при полезности «минус 3». Текущая результативная серия – 4 игры (2+2 на отрезке).
Сегодня Бучневич (20:22, 2:59 – в большинстве, 2:23 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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