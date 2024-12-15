Бучневич продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Далласом». У него 2+6 на отрезке и 20 баллов в 29 матчах в сезоне
Павел Бучневич продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Далласом».
Форвард «Сент-Луиса» стал одним из ассистентов при единственной шайбе команды в матче с «Далласом» (1:2 ОТ).
По ходу результативной серии из 8 игр на счету 29-летнего россиянина 8 (2+6) баллов. Всего в сезоне – 20 (7+13) очков в 29 играх.
Сегодня Бучневич (20:29, 2:48 – в большинстве, 3:39 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками. Также у него 1 силовой прием и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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