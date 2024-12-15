Бучневич продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Далласом». У него 2+6 на отрезке и 20 баллов в 29 матчах в сезоне

Павел Бучневич продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Далласом».

Форвард «Сент-Луиса » стал одним из ассистентов при единственной шайбе команды в матче с «Далласом » (1:2 ОТ).

По ходу результативной серии из 8 игр на счету 29-летнего россиянина 8 (2+6) баллов. Всего в сезоне – 20 (7+13) очков в 29 играх.

Сегодня Бучневич (20:29, 2:48 – в большинстве, 3:39 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками. Также у него 1 силовой прием и 1 потеря.