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У Марченко 1+4 в последних 6 матчах. Он сделал передачу в игре с «Каролиной»

Кирилл Марченко набрал 5 (1+4) очков в последних 6 матчах.

Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Каролиной» (1:4), ассистировав Дмитрию Воронкову.

Всего в 31 матче текущего чемпионата НХЛ на счету Марченко 29 (11+18) баллов.

Сегодня за 20:32 (6:01 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoКирилл Марченко
logoНХЛ
logoКоламбус
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