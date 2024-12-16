У Марченко 1+4 в последних 6 матчах. Он сделал передачу в игре с «Каролиной»
Кирилл Марченко набрал 5 (1+4) очков в последних 6 матчах.
Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Каролиной» (1:4), ассистировав Дмитрию Воронкову.
Всего в 31 матче текущего чемпионата НХЛ на счету Марченко 29 (11+18) баллов.
Сегодня за 20:32 (6:01 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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