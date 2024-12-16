У Марченко 1+4 в последних 6 матчах. Он сделал передачу в игре с «Каролиной»

Кирилл Марченко набрал 5 (1+4) очков в последних 6 матчах.

Форвард «Коламбуса » сделал голевую передачу в игре с «Каролиной» (1:4), ассистировав Дмитрию Воронкову.

Всего в 31 матче текущего чемпионата НХЛ на счету Марченко 29 (11+18) баллов.

Сегодня за 20:32 (6:01 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».