Марченко забил «Анахайму», став 3-й звездой матча. У него 11+17 в 30 играх
Кирилл Марченко реализовал большинство в матче с «Анахаймом» (3:4 ОТ).
Форвард «Коламбуса» набрал 28-е (11+17) очко в текущем чемпионате НХЛ и был признан третьей звездой этой игры. Всего в сезоне россиянин провел 30 матчей.
Сегодня за 19:47 (1:59 – в большинстве) у Марченко 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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