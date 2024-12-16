Воронков забил «Каролине» с передач Марченко и Проворова. У него 8+5 в 22 матчах

Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче с «Каролиной» (1:4).

Форвард «Коламбуса » отличился с передач Кирилла Марченко и Ивана Проворова .

Воронков набрал 13-е (8+5) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 22 игры.

Сегодня за 20:00 (6:09 – в большинстве, 0:21 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».