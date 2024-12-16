Воронков забил «Каролине» с передач Марченко и Проворова. У него 8+5 в 22 матчах
Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче с «Каролиной» (1:4).
Форвард «Коламбуса» отличился с передач Кирилла Марченко и Ивана Проворова.
Воронков набрал 13-е (8+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 22 игры.
Сегодня за 20:00 (6:09 – в большинстве, 0:21 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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