Михеев против «Далласа»: передача, 4 броска и «плюс 1» за 15:22

Илья Михеев сделал передачу в матче против «Далласа».

Нападающий «Чикаго » набрал 1 (0+1) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Старс» (6:2).

Илья Михеев провел на льду 15:22 (полезность «плюс 1») и отметился 4 бросками в створ ворот.

Всего на его счету теперь 4 (2+2) очка в 20 играх сезона.