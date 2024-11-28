Михеев против «Далласа»: передача, 4 броска и «плюс 1» за 15:22
Илья Михеев сделал передачу в матче против «Далласа».
Нападающий «Чикаго» набрал 1 (0+1) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Старс» (6:2).
Илья Михеев провел на льду 15:22 (полезность «плюс 1») и отметился 4 бросками в створ ворот.
Всего на его счету теперь 4 (2+2) очка в 20 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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