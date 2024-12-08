Михеев сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 2+4 в 25 играх
Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (2:4).
Форвард «Чикаго» набрал 6-е (2+4) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 25 игр.
Сегодня за 13:20 (1:20 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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