Михеев сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 2+4 в 25 играх

Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (2:4).

Форвард «Чикаго » набрал 6-е (2+4) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 25 игр.

Сегодня за 13:20 (1:20 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, полезность – «минус 1».