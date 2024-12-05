Михеев сделал передачу в матче с «Бостоном», серия без голов – 8 игр. У него 2+3 в 24 встречах

Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (2:4).

Форвард «Чикаго » набрал 5-е (2+3) очко в текущем чемпионате НХЛ , продлив безголевую серию до 8 игр. Всего в сезоне он провел 24 матча.

Сегодня за 14:55 (3:33 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».