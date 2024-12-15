Алексей Терещенко: «Ожидал от России большего. В организации игры было слишком много вальяжности. Даже с Казахстаном было непросто, это о многом говорит»

Алексей Терещенко не впечатлен игрой «России 25» на Кубке Первого канала.

«Честно говоря, я ожидал от игры сборной России большего. В организации игры было слишком много вальяжности.

Например, белорусы в ряде эпизодов смотрелись даже предпочтительнее. Здесь стоит отдать должное Дмитрию Квартальнову – главному тренеру сборной Беларуси . Он проделал отличную работу.

Тем не менее нашей команде есть над чем задуматься и что улучшать. Даже матч с Казахстаном оказался для россиян непростым, что тоже говорит о многом», – отметил трехкратный чемпион мира.