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Алексей Терещенко: «Ожидал от России большего. В организации игры было слишком много вальяжности. Даже с Казахстаном было непросто, это о многом говорит»

Алексей Терещенко не впечатлен игрой «России 25» на Кубке Первого канала.

«Честно говоря, я ожидал от игры сборной России большего. В организации игры было слишком много вальяжности.

Например, белорусы в ряде эпизодов смотрелись даже предпочтительнее. Здесь стоит отдать должное Дмитрию Квартальнову – главному тренеру сборной Беларуси. Он проделал отличную работу.

Тем не менее нашей команде есть над чем задуматься и что улучшать. Даже матч с Казахстаном оказался для россиян непростым, что тоже говорит о многом», – отметил трехкратный чемпион мира.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
сборная России U25
logoРоман Ротенберг
logoСборная Беларуси по хоккею
logoАлексей Терещенко
logoСборная Казахстана по хоккею
logoДмитрий Квартальнов
logoSports – Казахстан
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