Квартальнов о Беларуси: «Если бы открылись двери международные, команда была бы очень конкурентоспособной»

Дмитрий Квартальнов оценил потенциал сборной Беларуси.

Главному тренеру команды задали вопрос о том, насколько сильно не хватает таких игроков, как Алексей Протас и Егор Шарангович , выступающих в НХЛ .

– Ребята играют в другой лиге совсем, это подход совершенно другой. Думаю, они усилят нас очень сильно, добавят скорости, мобильности, мастерства. Там и молодые ребята играют, в фарм-клубах. Если бы открылись двери международные, думаю, очень конкурентоспособной была бы команда.

– Общаетесь с ними?

– Нет, они в основном летом приезжают, тренируются с нами, мы их пускаем.

– С «Динамо»?

– Даже не с «Динамо », мы не можем же летом тренироваться, но ребята откликаются, мы пересекаемся, общаемся. Да, они домой приезжают и тренируются, здесь в этом плане работа построена на хорошем уровне. Мы их хоккей смотрим, этих ребят понимаем, никаких вопросов нет.

Повторю: были бы открыты международные турниры, было бы интересно, мне кажется, на нас посмотреть, – отметил Квартальнов .