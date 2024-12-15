Квартальнов о Беларуси: «Если бы открылись двери международные, команда была бы очень конкурентоспособной»
Главному тренеру команды задали вопрос о том, насколько сильно не хватает таких игроков, как Алексей Протас и Егор Шарангович, выступающих в НХЛ.
– Ребята играют в другой лиге совсем, это подход совершенно другой. Думаю, они усилят нас очень сильно, добавят скорости, мобильности, мастерства. Там и молодые ребята играют, в фарм-клубах. Если бы открылись двери международные, думаю, очень конкурентоспособной была бы команда.
– Общаетесь с ними?
– Нет, они в основном летом приезжают, тренируются с нами, мы их пускаем.
– С «Динамо»?
– Даже не с «Динамо», мы не можем же летом тренироваться, но ребята откликаются, мы пересекаемся, общаемся. Да, они домой приезжают и тренируются, здесь в этом плане работа построена на хорошем уровне. Мы их хоккей смотрим, этих ребят понимаем, никаких вопросов нет.
Повторю: были бы открыты международные турниры, было бы интересно, мне кажется, на нас посмотреть, – отметил Квартальнов.
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