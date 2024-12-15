Щитов о лучших тренерах КХЛ в 1-й половине сезона: «Нравятся Никитин и работа штаба «Локо». Агрессивный хоккей, развивают воспитанников. Не зря лидируют на Западе»

Никита Щитов считает тренеров «Локомотива» лучшими в КХЛ в этом сезоне.

«Мне нравится Игорь Никитин и работа всего тренерского штаба «Ярославля». У «Локо » классная игра, они занимаются развитием своих воспитанников, и в основной команде большое количество игроков задействовано из их школы.

Команда показывает хороший, агрессивный хоккей. Не всегда они много забивают, но это связано и с хорошей игрой вратарей соперника. Команда классно играет и не зря занимает первое место на Западе.

Радует, что они подписали Курьянова из «Авангарда ». «Омск» зря с ним расторг соглашение. Хороший показатель, что лидер чемпионата забрал его к себе. «Локомотив» усиливает атаку по всем направлениям», – заявил бывший защитник «Сочи».